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Emet ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar kurulmayacak
EMET İLÇESİNDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA PAZAR KURULMAYACAK
KÜTAHYA 24.08.2020, 15:03
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Kütahya’nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında salı günleri kurulan sebze meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu hafta da kurulmayacağı açıklandı.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, "İlçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta salı günü kurulan ilçe pazarının, bulaş riski dolayısıyla 25 Ağustos 2020 tarihinde de kurulmamasına karar verilmiştir" dedi.
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