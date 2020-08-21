Emet ilçesinde denetimler aralıksız devam ediyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek, ilçe genelinde yapılan korona virüs (Covid-19) denetimi faaliyetlerine katıldı.

Denetim ekibinde, Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkan Vekili Mehmet Düz, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı, Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Baştabibi Uz.Dr.Rukiye Kara, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Kaymak yer aldı.

Kaymakam Hasan Çiçek, yapmış olduğu açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’nın (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapılması" hakkındaki emirleri gereğince bütün yurtta olduğu gibi ilçemizde de iş yerleri, alışveriş alanları, kıraathane, kafe, berber, lokanta, ticari taksiler, otogar ile açık alanlar denetlenmiştir. Kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin denetimi yapılmıştır. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, ayrıca vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmeleri için alınmış olan tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlenmiştir. Bütün bu denetimlerde alınması gereken kurallara uyulmasının hem kendi sağlığımız hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından hayati önem taşıdığı vurgulanarak, tavsiye ve uyarılarda bulunulmuştur. İlçemizde şu ana kadar kurallara riayet edildiği müşahede edilmiştir. Bu şuuru bilinci ayakta tutarak, bu denetimleri devam ettireceğiz. İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge kapsamında tüm iş yerlerinde maske ve mesafe kurallarına olan duyarlılığı ve bilinci tazelemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.