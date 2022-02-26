Emet ilçe sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Emet ilçe sağlık hizmetlerinin yerinde değerlendirildiği bildirildi.

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ve görevli sağlık çalışanlarıyla sohbet etti ve personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde düzenlenen ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı soru ve görüşlerin alınmasıyla sona erdi.