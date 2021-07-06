Emet İlçe Müftülüğü’nden iki il birincisi

Emet İlçe Müftülüğü’ne bağlı hafızlık Kur’an Kursu öğreticilerinin ikisinin, Kütahya’da düzenlenen yarışmalarda il birincisi olması büyük sevinçle karşılandı.

Cevizdere Şehitleri Kız Hafızlık Kur’an Kursu öğreticisi Esma Koç, Kur’an Kursu öğreticileri arasında Kütahya da yapılan Hafızlık Yarışması’nda il birinci olurken, Günlüce Köyü Kur’an kursu öğreticisi Reyhan Bolat, Kur’an’ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında il birincisi oldu.

Kur’an kursu öğrencilerine teşekkür plaketi veren İlçe Müftüsü İsmail Çınar, ’’Açıldığı günden beri her yarışmada mutlaka dereceye giren hafız öğrencilerimizin başarısını tüm Kütahya gıpta ile izlerken öğreticilerimizin aldıkları birincilikleri de başarının tesadüf olmadığını göstermektedir, Öğretici hocalarımıza hayatları boyunca başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.