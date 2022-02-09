Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 5 temizlik görevlisi alınacak

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda bakım onarım ve temizlik işlerinde çalışmak üzere 5 kişi alınacak.

Müracaatlar 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Alımlar 16 Şubat 2022 tarihinde Emet Öğretmenevinde noter huzurunda çekilecek kura ile gerçekleştirilecek.

Çalışmaya hak kazanan adaylar, 1 Mart 2022 tarihinde başlayıp 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak çalışacaklar.