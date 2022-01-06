Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Alanı’nda imar çalışmaları

Kuruluşunu tamamlayan ve bölgeye yatırım yapmak isteyen firmalarla görüşmelerini sürdüren Emet Hisarcık Orta ölçekli sanayi Kooperatifinin sanayi alanında imar çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Kooperatifi Başkanı Abdülaziz Çıbuk, jeolojik etüt, imar plan ve parselasyon çalışmaları tamamlanan alanda jeoloji mühendisi Fevzi Yılmaz tarafından zemin etütleri için sondaj çalışmalarının başladığını belirtti.