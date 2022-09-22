Emet heyetinin Ankara temasları

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve Mimar Sabri Perşan’dan oluşan heyet Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve Mimar Sabri Perşan, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Koca, Turizm Bakanlığı Yatırım Daire Başkanı Tüman Aydemir, Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanı Yusuf Seven’in yanı sıra Çevre Şehircilik Bakanlığı, kurumlara ilçeyle ilgili projelerin takip ve yeni talepler için ziyaret gerçekleştirdiler.