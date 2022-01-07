Emet Hanı’nın restorasyonu için 1 milyon TL’lik ödenek

Kütahya’nın Emet ilçesindeki tarihi Emet Han’ının restorasyonu için 1 milyon TL ödenek ayrıldığı bildirildi.

AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Elmacı ve Halil Mallı yaptıkları ortak açıklamada, İl Özel İdaresi vasıtası ile aslına uygun restore edilecek Emet Hanı için bakanlığın 1 milyon TL ödenek ayırdığını müjdelediler.

Açıklamada, “Geçen hafta Kütahya AK Parti milletvekillerimiz, il başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı ve belediye başkanları ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan ziyarette gündeme gelen mülkiyeti İl Özel İdaresi’nde olan Emet Hanı’nın restorasyonu için 1 milyon TL ödenek ayrılması hususunda fikir birliğine varılmıştı. Bunun ardından Turizm Bakanlığımız tarafından Emet Hanı için 1 milyon TL ödenek ayrıldı. Kısa zamanda hanın restorasyonuna başlanacak” dediler.