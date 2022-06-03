Emet Halk Eğitim Merkezinin yılsonu karma sergisi açıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2021-2022 Eğitim, öğretim yılı yılsonu karma sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezindeki karma serginin açılışına Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erkan Koç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Milli Eğitim Şube Müdürleri, bazı daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, okul müdürleri, kurs eğiticileri, kursiyer ve vatandaşlar katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında çeşitli branşlarda ve kurslarda Halk Eğitim Merkezinde birçok kursiyerin eğitim aldığını söyleyerek, desteklerinden dolayı İlçe Kaymakam Hasan Çiçek’e, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’a, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, kurs eğiticilerine, kursiyerlere ve emeği olan herkese teşekkür etti.

Daha sonra Kaymakam Hasan Çiçek ve İlçe protokolü tarafından Halk Eğitim Merkezinin sergi açılış kurdelesi kesildi. Açılıştan sonra sergiyi gezen Kaymakam Çiçek ve Başkan Doğan, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserleri tek tek inceleyerek eserler hakkında bilgiler alıp eser sahibi kursiyerleri tebrik edip çalışmalarında başarılar dilediler.

Kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerin ortaya konulduğu yılsonu sergisinde büyük emekler sonucunda yapılan ve hazırlanan eserlerin herkes tarafından büyük beğeni topladığına dikkat çeken Kaymakam Hasan Çiçek, “Katılımın her geçen gün daha da arttığı kurslarımız vatandaşlarımıza birçok alanda el becerisi kazandırmanın yanında ev ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Bu kurslarımızın düzenlenmesi, hayata geçirilmesi konusunda emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.