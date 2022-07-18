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Emet Gürpınar köyüne Yatılı Kur’an Kursu

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesi Gürpınar köyünde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak Yatılı Kur’an Kursu’nun temel atma törenine katıldı.

KÜTAHYA 18.07.2022, 09:20
Emet Gürpınar köyüne Yatılı Kur’an Kursu

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesi Gürpınar köyünde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak Yatılı Kur’an Kursu’nun temel atma törenine katıldı.

Kur’an Kursu’nun köye kazandırılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Çocuklarımız, Müftülüğümüze bağlı hizmet verecek kursta doğru dini bilgiyi öğrenecek, vatana, millete hayırlı hizmetlerde bulunacak bireyler olarak yetişecek inşallah” dedi.

Vali Çelik, temel atma töreninin ardından köy halkı ve köy kadınlarıyla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Misafirperverlikleri için teşekkür eden Çelik, iletilen taleplerin takibi ve çözümü için Emet Kaymakamı Hasan Çiçek’e talimat verdi.

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