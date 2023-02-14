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Emet Golden Grass Termal Otel, iki günlük kazancını depremzedelere bağışlayacak
Kütahya’nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren Emet Golden Grass Termal Otel, iki günlük hamam ve havuz hasılatını depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.
KÜTAHYA 14.02.2023, 07:38
Kütahya’nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren Emet Golden Grass Termal Otel, iki günlük hamam ve havuz hasılatını depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.
Depremzedelere destek amacıyla 14 -15 Şubat tarihlerindeki hamam ve havuz hasılatını depremzedelere bağışlayacaklarını söyleyen Emet Golden Grass termal otel işletmecisi Ergun Özcan, “Bu elim olaydan dolayı milletimizin başı sağ olsun. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, geride kalanlara Allah sabırlar versin. Bizler gerçekten büyük milletiz. Bu acı günde hepimiz birlikte yan yana omuz omuza olduk ve olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.