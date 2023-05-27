Emet Gazikemal İlkokulu, “Blok Tabanlı Kodlama” proje yarışmasında Türkiye birincisi

Afyonkarahisar Kendin Yap Atölyesi’nin düzenlediği Türkiye geneli, “Blok Tabanlı Kodlama” proje yarışmasında Emet Gazikemal İlkokulu Türkiye birincisi oldu.

Afyonkarahisar’da düzenlenen, Türkiye Kendin Yap Atölyeleri Blok Tabanlı Kodlama Proje yarışması ilk elemelerinde ilkokul kategorisinde 39 Okul arasında Türkiye 3.’sü olarak 26 Mayıs’ta düzenlenen finallere katılmaya hak kazanan Gazi Kemal İlkokulu öğrenciler bu defa Türkiye birincisi oldu.

Afyonkarahisar Kendin Yap Atölyesi Blok Tabanlı Kodlama Yarışması matematik temalı olup matematik becerisinin günlük hayata kullanımını içeren yarışmanın finalleri Afyonkarahisar Kendin Yap Atölyesinde gerçekleştirildi. Yarışmada öğrencilerin jürilere proje sunumları ile sonuçlar belirlendi.

İlkokul ve ortaokul olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmanın finali her kategoriden 5’er takımla yapıldı. Yarışmaya Mersin, Kütahya, Çanakkale, Çorum, Kocaeli ve Aydın illerinden finalistler katıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini farklı illerden gelen öğretmenler yaptı.

Öğrencilerin yapmış oldukları projelerin çevrim içi gönderildiği yarışmada, ilkokul kademesinde 39, ortaokul kademesinde 47 toplamda 86 proje başvuruları okul ve kurumlara gönderilen şartnameye göre geçerli sayıldı. Ön değerlendirme sonucu seçilen toplam 10 takım finale katılmaya hak kazandı.

Program, final yarışmasına katılmaya hak kazanan tüm öğrencilerin madalya ve Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, gelen başarı için okul yönetimini tebrik ederek, öğrencileri ve danışman öğretmen Mehmet Cuma Akyüz’ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.