Emet Festivali’nde işitme engellilerin ürettiği sürpriz battaniyeye yoğun ilgi

Derneklerinde 18 lisanslı sporcu bulunduğunu söyleyen Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya,” Bunlardan 8 tanesi İşitme Engelliler Federasyonunun düzenlediği yüzme ve badminton dalında Türkiye şampiyonu oldu. Biz sporcularımızı sosyal hayatta aktif hale getirebilmek adına etkinlik ve aktiviteler düzenlerken, onların da maddi ve mesleki anlamda hayatlarına dokunabilmek adına İçişleri Bakanlığına “Afet Farkındalığı ve Eğitimle Engelimi Aşarak Kazanıyorum” adlı bir proje yazdık. Görüntüde ayıcık ve yastık olan açıldığında 1.60-.20 santimetre ebadındaki battaniyenin önce tasarımını işitme engellilerin aileleriyle birlikte yaptık. Sonrasından Bakanlıkça projemiz onaylandı. Proje ortaklarımız Kütahya Valiliği, AFAD, Kızılay, Yeşilay ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Şu an bu battaniyeyi engelli ve engelli yakınları yapıyor. Ocak ayında üretimine başladığımız bu battaniyelerden 450 tanesini AFAD’a, 450 tanesini Kızılay’a, 100 tanesini ise Sevgi Evlerindeki çocuklara bağışladık. Amacımız proje bittikten sonrada atölyemizin sürdürülebilirliğini devam ettirmek, daha çok engelli yakınına istihdam sağlayabilmek. Atölyemizde aynı zamanda mesleki eğitimlerde veriyoruz. “ Ben engellim var dışarı çıkamıyorum, sosyal hayatta faaliyetler gösteremiyorum” diyenleri. “Sizde engellilerinizi yanınızda getirin” diyoruz. Ayrıca mutfak ve eğitim atölyemiz var. Engellisi içeride eğitim alırken, engelli yakınına da bizde mesleki eğitimle dikiş işlerini öğretiyoruz. Amacımız engelli yakınlarının imalatlarını devam ettirmelerine ve kazanç sağlamalarına imkan sunmak” diye konuştu.