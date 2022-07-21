Emet festival alanında gıda denetimi

Emet Belediyesi zabıta ekipleri Gazi Emet yöresel ürünler ve El Sanatları Festivalinde gıda maddesi üreten ve satan iş yerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Halkın sağlığının korunması için denetimlere büyük önem verdiklerini belirten Belediye zabıta ekipleri, festivalin açık olduğu saatlerde denetimler yaparak gıda maddelerinin belirlenen kurallara uygun olarak satılması için çaba sarf ettiklerini söylediler.