banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

Emet Eğrigöz Dağı’na ilgi

Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan Eğrigöz Dağı, doğa ve adrenalin tutkunlarının gözdesi haline geldi.

KÜTAHYA 01.10.2021, 11:31
Emet Eğrigöz Dağı’na ilgi

Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan Eğrigöz Dağı, doğa ve adrenalin tutkunlarının gözdesi haline geldi.

2 bin 72 metre rakımlı Eğrigöz Dağı, yağmur ve kar sularından oluşan göledi, etrafını çeviren yüksek kayalar ve karaçamların görüntüsü ile adeta saklı bir cenneti içinde barındırıyor.

Bölgeyi keşfeden doğa ve kamp tutkunu ekipler tırmanış ve çevre yürüyüşü organizasyonları gerçekleştirerek Eğrigöz Dağındaki güzel manzaranın keyfini çıkarıyorlar.

Vatandaşlar, turizm çeşitliliği açısından Orman Bölge Müdürlüğünün zirveye kadar ve diğer kulvarlarda yol tabelaları koymasının, bozuk yolların onarılmasının Eğrigöz Dağına ilginin daha fazla artmasına katkı sağlayacağını belirttiler.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P