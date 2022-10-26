Emet Dereli Termal Turizm Merkezi yoluna sıcak asfalt atılacak

Kütahya Valisi Ali Çelik, zemin iyileştirme çalışmaları devam eden Emet Dereli Termal Turizm Merkezi yolunda incelemelerde bulundu.

Tavşanlı güzergahından Dereli Termal Turizm Merkezine ulaşımı sağlayan yolda zemin iyileştirme çalışmalarının hızla sürdüğünü dile getiren Vali Çelik, 6 kilometre uzunluğundaki yolun sıcak asfaltla kaplanacağını söyledi.

İl Özel İdaresi ekip ve kaynaklarıyla 2022 yılı içerisinde 50 kilometre sıcak asfalt, 200 kilometre yolda ise 1. ve 2. kat asfalt çalışması yapıldığını belirten Vali Çelik, özverili çalışmalarından dolayı İl Genel Meclisine ve İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.