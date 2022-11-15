Emet Dereli Termal Turizm Merkezi yoluna 6,5 kilometre sıcak asfalt

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Dereli kaplıcalarının Tavşanlı, Emet yoluna bağlantı 6,5 kilometrelik kısmının sıcak asfalt (BSK) yapılarak hizmete sunulduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz,” Kütahya’mızın önemli termal kaynaklarından birisi olan Dereli kaplıcalarının Tavşanlı, Emet yoluna bağlantı 6,5 kilometrelik kısmı sıcak asfalt yapılarak hemşerilerimizin ve il dışından kaplıcamıza gelen değerli misafirlerimizin hizmetine sunulmuştur. Kendi adına yakın illerden özel bir müşteri profili ve tercihi olan kaplıcalarımıza bundan sonra ulaşım artık çok konforlu ve rahat sağlanacaktır. Dolayısıyla bu hem ilimizin hem de önemli bir değerimiz olan Dereli kaplıcalarının tanıtımı açısından çok faydalı olacaktır. Bu vesile ile hem Emet, hem de Tavşanlı ilçelerimize ve dolayısıyla Kütahya’mıza “hayırlı olsun” diyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.