Emet Dere Mahallesi’nde lokma hayrı

Kütahya’nın Emet ilçesi Dere Mahallesinde hayırseverlerin katkılarıyla lokma hayrı yapıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Mahalle Muhtarlarının katıldığı etkinlikte vatandaşlara dağıtılan lokma sonrası dua yapıldı.

Mahalle olarak bir süre önce de gözleme hayrı yaptıklarını söyleyen Dere Mahallesi Muhtarı Hasan Yürümez, ”Mahalle halkımızla beraber bolluk bereket, her türlü belanın defi ve ölmüşlerimizin hayırla yad edilmesi adına bu tür etkinlikler yapıyoruz. Bugünde bunlardan birini daha gerçekleştirdik. Hayrımıza katılan protokol mensuplarımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlarımızı kabul etsin “dedi.