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Emet Belediyesinin su depolarına kaynak aktarımı çalışmaları

Emet Belediyesinin Köprücek köyündeki su depolarına kaynak aktarımının devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA 06.09.2022, 10:40
Emet Belediyesinin su depolarına kaynak aktarımı çalışmaları

Emet Belediyesinin Köprücek köyündeki su depolarına kaynak aktarımının devam ettiği bildirildi.

Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce 6 kuyudan ilçeye verilen suyun yanında DSİ’ye ait eski kuyuda açılarak depolara su veriliyor. Saniyede 15 litre su sağlayacak yeni kuyunun Köprücek köyü depolarına bağlantı çalışması ediyor.

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