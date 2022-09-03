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Emet Belediyesine yüzde 78"i hibe süt toplama tanklı 3 yeni araç
Emet Belediyesinin "Keçi belediyeden, süt köylüden, peynir kooperatiften” isimli SOGEP projesi çerçevesinde yüzde 78’i hibe süt soğutma tanklı 3 yeni araç ilçeye gelerek belediye önünde sergilendi.
KÜTAHYA 03.09.2022, 10:46
Emet Belediyesinin "Keçi belediyeden, süt köylüden, peynir kooperatiften” isimli SOGEP projesi çerçevesinde yüzde 78’i hibe süt soğutma tanklı 3 yeni araç ilçeye gelerek belediye önünde sergilendi.
Emet kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Babuk Bey Camii İmam Hatibi Halil Kılıç eşliğinde araçların kazasız belasız memlekete hayırlı hizmet vermesi için hep birlikte dua ettiler. Kurban kesimi ve dualarla 3 yeni araç hizmete alındı.
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