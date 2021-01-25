Emet Belediyesi’ne 7 adet hizmet aracı daha

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından hibe ve öz kaynaklar yolu ile alınan 7 hizmet aracı dualarla hizmete sunuldu.

Emet Belediyesi tarafından 1 milyon 200 bin TL’si hibe, 1 milyon 800 bin TL’si belediye öz kaynaklarından olmak üzere toplamda 3 milyon TL’ye alınan 7 hizmet aracı düzenlenen törenle belediye araç filosuna katıldı. Bir adet kepçe, bir adet vidanjör, bir adet yol süpürme aracı, bir adet çöp arabası, bir adet kamyon, bir adet arazöz ve bir adet hizmet aracı için bugün Emet belediyesi önünde tören düzenlendi.

Göreve geldikten sonra hizmet kalitelerini artırmanın araç filolarını yenileme ve geliştirmekten geçtiğine inandıklarını ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ’’Bizlere hizmet şansı veren değerli Gazi Emetli kardeşlerime şükranlarımı sunarken, halkımıza hizmet vermeyi nasip eden rabbime hamdüsenalar ediyorum. Araçlarımız 1 milyon 200 bin TL maliyetli, 2 si hibe yolu ile belediyemize kazandırılmıştır. 7 aracımızın 5‘i ise 1 milyon 800 bin TL olmak üzere belediyemiz öz kaynakları ile alınarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bu araçların alımında katkılarından dolayı belediye meclis üyelerimize ve emeği geçen belediye personelimize teşekkür ediyorum. Bu araçlarımızı halkımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek adına belediyemiz araç filosuna kazandırılmıştır. Bu yağmur bereketli günlerde bizlerde yeni kazandırılan araçlarımızla birlikte 2021 yılını hizmet ve yatırım yılı ilan edeceğiz. Halkımıza hayırlı olsun “dedi.

7 aracı hizmete alan Emet Belediyesi’nde 2 pikap ve yeni bir cenaze yıkma aracı alımı içinde gerekli çalışmaların başlatıldığı ve kısa sürede bu araçlarında araç filosuna katılacağı öğrenildi.