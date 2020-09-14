Emet Belediyesi’ne 5 yeni araç

Kütahya’nın Emet Belediyesi, kendi öz kaynakları ve hibe yoluyla temin ettiği hizmet araçlarını halkın hizmetine sunmaya başladı.

Emet Belediyesi tarafından öz kaynaklarla alınan kepçe, yol süpürme aracı, vidanjör, çöp kamyonu ve hibe yoluyla alınan arazözler, kepçe ve yol süpürme aracı ilçeye geldi. Belediye önünde sergilenen kepçe ve yol süpürme araçları kesilen kurban ve yapılan dualarla hizmete alındı.

Halka daha iyi hizmet sunabilme adına, araç filolarını genişletmeye devam ettiklerini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ’’Göreve başlamamıza mukabil belediyeler birliğinden hibe kamyon temin ederek halkımızın hizmetine sunmuştuk. Bugünde çoğunluğu belediyemizin kendi özkaynakları ile olmak üzere temin ettiğimiz 5 aracımızdan ikisini araç filomuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kepçe ve yol süpürme aracımızı kestiğimiz kurban ve dualarla hizmete aldık. Bunun yanında Emet halkımızın hizmetine sunmak için aldığımız, vidanjör ve çöp kamyonumuz ile hibe olarak belediyemize kazandırdığımız 9 tonluk arazözümüzde bu ay içinde gelerek halkımızın hizmetine sunulacaktır. Hibe olan arazöz dışında belediyemizin öz kaynakları ile temin ettiğimiz araçlarımızın toplam maliyeti 1 milyon 300 bin TL olup, halkımıza hizmet için araç filomuzu genişletme çalışmalarımız sürecektir. Yeni araçlarımız Gazi Emet halkımıza hayırlı olsun" dedi.