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Emet Belediyesi’nden uzaktan eğitime destek için 100 tablet

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, uzaktan eğitimde sınırlı imkanları olan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmak adına temin ettikleri 100 adet tableti İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen’e teslim etti.

KÜTAHYA 14.12.2020, 19:58
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Emet Belediyesi’nden uzaktan eğitime destek için 100 tablet

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, uzaktan eğitimde sınırlı imkanları olan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmak adına temin ettikleri 100 adet tableti İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen’e teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan eğitime destek kampanyasına Emet ilçesinde ilk destek Emet Belediyesinden geldi. Covid-19 dolayısıyla okullarda uzaktan eğitim devam ederken, Emet Belediyesi ilçede tableti bulunmayan öğrencilere ulaştırılmak üzere temin ettiği 100 adet tableti İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen’e teslim etti. Uzaktan eğitimde tableti bulunmayan öğrencilere ulaştırılacak tablet teslim törenine Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Uyanık ve Süleyman Demirsöz katıldı.

Tablet dağıtım töreninde konuşan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 100 yılda bir yaşanan pandemi salgınında Türkiye Cumhuriyeti’nin süreci en iyi yöneten devletlerden birisi olduğunu belirtti. Devletin salgınla mücadelesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu eğitim seferberliğine destek vermek amacıyla 100 tableti teslim ettiklerini söyleyen Doğan, "Okullarımız birer cephedir. Eğitimle yarınlara devletimizi güçlü olarak ulaştırmak adına mücadele verilen yerdir. Bugün ülke olarak pandemi ile milli mücadele dönemi gibi mücadele vermekteyiz. Bu mücadele de en önemli olay devlet millet işbirliğidir. Milli Eğitim Müdürlüğümüzce ilçemizde tespit edilen sınırlı imkanları ile tableti bulunmayan öğrencilerimize ulaştırılmak üzere 100 adet tabletimizi müdürümüze teslim ediyoruz. Çocuklarımıza imkanlarımız dahilinde destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Dualarımız yüce yaradanın bu illetten ülkemizi en kısa sürede kurtarmasıdır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin EBA ve online eğitim sistemi ile dünyada birçok ülkeye örnek olduğunu vurgulayan Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen de, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Salgın her alanda olduğu gibi eğitime de darbe vuruyor. Ancak devletimiz dünyada örnek gösterilen bir sistemle EBA ve online eğitim sistemi ile eğitim savaşı vermeye devam ediyor. Bu alanda da eğitim engelsiz olmalı, herkes ulaşabilmeli. Emet Belediyemiz de tabiri caizse eğitimde engel olmasın mantığıyla tableti olmayan öğrencilerimize ulaştırılmak üzere 100 adet tablet teslim ettiler. Ben Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan şahsında Emet Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum. Tableti olmayan öğrencilerimize tablet temini çalışmalarımız sürüyor. Belediyemizin bu anlamda 100 adet tablet teslimi de nefes almamızı sağlayacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.
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