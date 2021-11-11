Emet Belediyesi’nden ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti

Emet Belediyesi tarafından vatandaşın interneti daha yaygın kullanabilmesi amacıyla 4 noktada uygulamaya konulan Wi-Fi sisteminin kullanıma hazır hale getirildiği bildirildi.

Halkın yoğun olarak kullandığı Kaymakamlık alanı, Mehlemönü, Kaynarca Camii ön alanında ve Dr. Fazıl Bey Parkı’nda Emet Belediyesi tarafından yerleştirilen kablosuz internet sistemi sayesinde artık vatandaşlar cep telefonu, tablet, laptop gibi mobil ağları bulunan cihazlarla internet hizmetinden ücretsiz faydalanabilecek.

Wi-Fi hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların TC kimlik numaralarını ve GSM numaralarını girerek sisteme kaydolmaları ve sonrasında cep telefonlarına gönderilen şifreyi kullanarak kimlik doğrulama işlemini yapmaları gerekiyor.

Vatandaşın hizmetine sunulan bu uygulama konusunda açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “ İlçemizin bazı bölgelerine yerleştirmeyi düşündüğümüz ücretsiz internet yani Wi-Fi olarak adlandırılan kablosuz internet sistemini Emet Belediyesi olarak halkın yoğun olarak kullandığı merkezlerde açmış bulunmaktayız. Daha önce, Hükümet, Mehlemönü ve Kaynarca’da bulunan Wi-Fi noktalarımızın bir yenisini Dr. Fazıl Doğan parkında hizmete geçirdik. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız sisteme bağlanarak alacakları kullanıcı adı ve şifre sayesinde sistemden yararlanabilecekler. Halkımıza ücretsiz sunmuş olduğumuz kablosuz internetimiz sayesinde aynı zamanda ilimize misafir gelen vatandaşlarımız da varsa internet ortamında yapması gereken bir işlemi anında işlemini hızlı bir şekilde yapabilecek. Wi-Fi sistemimizi yoğun kullanım durumunda diğer bölgelerinde de yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bizler, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğiz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.