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Emet Belediyesi’nden “Sürdürülebilir Şehircilik” projesi çalışmaları

Emet Belediyesinin hayata geçirmek istediği sokak aydınlatmaları, jeotermal sondaj ve 4 adet kreş yapımı için kaynak temini adına Dünya Bankası yetkilileri ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

KÜTAHYA 16.10.2021, 10:53
Emet Belediyesi’nden “Sürdürülebilir Şehircilik” projesi çalışmaları

Emet Belediyesinin hayata geçirmek istediği sokak aydınlatmaları, jeotermal sondaj ve 4 adet kreş yapımı için kaynak temini adına Dünya Bankası yetkilileri ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Program kapsamında 23-29 Eylül tarihleri arasında verilen eğitimlere Emet Belediyesi ilgili personelleri de katıldı. Sürdürülebilir Şehircilik projesi çalışmaları kapsamında sokak aydınlatmaları, jeotermal sondaj ve Emet ilçesine 4 adet kreş yapımı için Emet Belediyesi Dünya bankasından kredi kullanacak.

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