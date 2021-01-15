Emet Belediyesi’nden ’Kan kardeşliği projesi’

Kütahya’nın Emet Belediyesi, oluşturduğu veri tabanıyla kurum ve vatandaşlardan kan gurubu bilgilerini toplayarak, liste yapma yöntemiyle kan bankası çalışması başlattı.

Belediye tarafından ilçede bulunan kurumlardan oluşturulan listelerle proje hayata geçirilirken, isteyen vatandaşlarda listede yer alabilecek.

Kan gönüllüsü ile kan arayan kişiler için köprü vazifesi görecek olan Emet Belediyesi, kan bankasının ihtiyaç duyulan kanı bulma ve bağışçı ile hastanın iletişime geçmesi noktasında vatandaşlara zaman kazandırmayı hedefliyor. Kaza ve hastalık gibi acil durumlarda en kısa sürede ulaşılması gerekebilecek ve hayati önem taşıyan bu bilgiler, Emet Belediye Başkanlığı’ndan ulaşılabileceği gibi veri tabanında saklanarak acil durumlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarla paylaşılacak.

Proje ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Vatandaşlarımız kana ihtiyaç duyulan kötü bir durumla karşılaşınca insanlar ilk anda büyük bir çaresizlik yaşıyor, ihtiyaç duyulan kanın nereden bulunacağı kimden yardım isteyeceği konusunda tereddütler yaşayabiliyorlar. Belediyemizin oluşturacağı veri tabanı kimin uygun kan sahibi olduğunun, nasıl ulaşılabilineceğinin kolayca bulunabileceği bir zemin yaratıyor. Bu projemiz en çok ihtiyaç duyulan anda çaresizlik ve panik yaşanmasını engelleyecek, vatandaşlarımız arasında hayati bir dayanışma ve ’kan kardeşliği’ kapısını açmış olacak. Bu nedenle tüm halkımızın kan grupları ve iletişim bilgileri ile ilgili bilgileri belediyemizle paylaşmaya davet ediyorum. Bu listeler ihtiyaç halinde vatandaşlarımıza görevlilerimizce paylaşılacaktır. Unutmayınız ki herkesin bir gün acil kana ihtiyacı olabilir ve bu dayanışma Gaziemetliler arasındaki bağların güçlenmesine de katkı verecektir” dedi.