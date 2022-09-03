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Emet Belediyesinden çocuklara 100. yıla özel lunapark
Emet Belediyesi Büyük Zaferin 100. Yılında çocuklar için kurulan mini lunapark hizmete girdi.
KÜTAHYA 03.09.2022, 10:14
Emet Belediyesi Büyük Zaferin 100. Yılında çocuklar için kurulan mini lunapark hizmete girdi.
3 Eylül Gazi Emet’in Kurtuluşu Bor, Termal Turizm Festivali çerçevesinde Belediye Hüseyin Doğan’ın talimatıyla çocuklar için özel olarak Emet Termal Resort futbol sahasında kurulumu gerçekleşen ücretsiz mini lunapark 10,00 - 24,00 saatleri arasında hizmet verecek.
Çocuklar lunapark ve amfi tiyatroda kendileri için hazırlanan oyun gruplarında eğlenip bando gösterileri, tahta bacak, palyaço, yüz boyama etkinliği, jonglör gösterileri ile keyifli saatler yaşıyorlar.
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|1
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|20. Leicester City
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|9
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|4. Athletic Bilbao
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