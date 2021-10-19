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Emet Belediyesi’nden aydınlatma çalışması
Kütahya’nın Emet Belediyesi’nce üniversiteye uzanan caddede aydınlatma çalışmalarına başlandığı bildirildi.
KÜTAHYA 19.10.2021, 14:15
Kütahya’nın Emet Belediyesi’nce üniversiteye uzanan caddede aydınlatma çalışmalarına başlandığı bildirildi.
İlk etapta 20 aydınlatma direğinin yürüyüş yolu ve üniversiteye dönen kavşak kısmında konuşlandırılacağı öğrenildi.
OEDAŞ’ın aydınlatma çalışmalarının 4 ayı bulacak olması üzerine, Emet Belediyesi’nin devreye girmesiyle çalışmaların bu hafta tamamlanması bekleniyor.