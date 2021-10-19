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Emet Belediyesi’nden aydınlatma çalışması

Kütahya’nın Emet Belediyesi’nce üniversiteye uzanan caddede aydınlatma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 19.10.2021, 14:15
Emet Belediyesi’nden aydınlatma çalışması

Kütahya’nın Emet Belediyesi’nce üniversiteye uzanan caddede aydınlatma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

İlk etapta 20 aydınlatma direğinin yürüyüş yolu ve üniversiteye dönen kavşak kısmında konuşlandırılacağı öğrenildi.

OEDAŞ’ın aydınlatma çalışmalarının 4 ayı bulacak olması üzerine, Emet Belediyesi’nin devreye girmesiyle çalışmaların bu hafta tamamlanması bekleniyor.

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