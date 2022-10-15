Emet Belediyesi’nde şirket işçilerinin yeni sözleşmesi imzalandı

Emet Belediyesinde şirket vasıtası ile çalışan 110 işçiyi kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yapılan sözleşmeyle Emet Belediyesinde en düşük işçi maaşı 7 bin 800, en yüksek 9 bin TL’ye yükselirken her 6 ayda enflasyona göre yapılan zam oranları da işçilerin maaşlarına eklenecek.

Toplu iş Sözleşmesini Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve sendikanın Kütahya Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş imzaladılar.

Sözleşme sonrası açıklama yapan sendika Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, ” Emet Belediyesi Cevizdere Limitet Şirketi ile sendikamız arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanmıştır. Emekçilerimizi enflasyona ezdirmeyen, belediyenin tüm imkanlarını zorlayarak işçimizin yüzünü güldüren Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan’a, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. Sözleşmemiz belediyemize ve emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Memlekete hizmet etme mücadelesinde sahada etkin bir şekilde çalışan işçilerin haklarını alın terleri kurumadan vermeye büyük önem gösterdiklerini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ” Şirketimiz vasıtası ile görev yapan 110 işçi kardeşimizin sözleşmelerini imzalamış bulunuyoruz. Öncelikle yapılan sözleşmenin tüm işçilerimize hayırlı olması temennilerimi iletiyorum. Kadrolu işçilerimiz dışında belediyemizde çalışan tüm işçilerimizin farklı maaş ayrımı bu sözleşme ile sona ermiş oluyor. Belediyemiz imkanlarını da göz önünde bulundurularak işçilerimize haklarını vermek için mücadele ettik. Tekrar hepimize hayırlı olsun “diye konuştu.

Emet Belediyesinde halen 26 kadrolu,12 sözleşmeli ve 103 şirket işçisi bulunurken, 19 da memur görev yapıyor.