Emet Belediyesi öğrencilere “Milli Mücadele Hatıralarım” isimli kitap hediye etti

Emet Belediyesince Cevizdere zaferinin 100. gurur yılı anısına bastırılan Dr. Fazıl Doğan’ın “Milli Mücadele Hatıralarım” isimli kitabın dağıtımının sürdüğü bildirildi.

Pandemi sürecinde merkez ilçede tüm öğrencilere dağıtımı yapılan kitabın dağıtımı köylerde de devam ediyor. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Örencik Ortaokulu Müdürü Ahmet Cesur ve Günlüce Ortaokulu Müdürü Cahit Öncel’e öğretmen ve öğrencilere dağıtılması amacıyla “Milli Mücadele Hatıralarım” isimli kitapları teslim etti.