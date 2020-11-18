Emet Belediyesi kendi fidan ve çiçeğini üretecek

Kütahya’nın Emet ilçesinde mülkiyeti Emet Belediyesi’ne ait Emet Termal Resort Tesisleri arkasındaki alanda, sera kurma çalışmalarının tamamlamak üzere olduğu bildirildi.

Mevcut alanda belediye tarafından çiçek ve ağaç fidesi üretimi planlanırken, Nisan ayında arazi düzleme çalışmaları yapılan alanda 28x6 metre ölçülerinde her biri 168’er metrekare olmak üzere 3 sera kurum çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Belediyemize ait 565 metrekare alan içerisine sera kurmak için bahar ayları başında çalışmalarımız başlamıştı. 3 serada toplamda 504 metrekare alanda kurulan seralarımızda öncelikle belediyemizin ihtiyacı çiçek ve ağaç fidesi üretimi gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz titiz çalışma ve araştırmalar ile düşük maliyetle seramızı tamamlama aşamasına getirdiler. Amacımız kuracağımız serada kendi çiçeklerimizi üreterek, ilçemizin her alanını çiçeklerle donatmak. Ağaç fidelerimizle de geleceğe yeşil bir Emet bırakmak için dikimler gerçekleştireceğiz. İlçemize hayırlı olsun “dedi.