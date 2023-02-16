Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan deprem bölgesinde

Kütahya Valisi Ali Çelik’in Hatay’da kuru gıda, kahvaltı ve hijyen paketi desteği ihtiyaçları olduğu yolundaki çağrısı üzerine çeşitli gıda maddelerinin yüklü olduğu pikap ile yola çıkan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve beraberindeki heyet Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Kahvaltılık peynir, zeytin ve çeşitli gıda maddelerinin yüklü pikap ile yola çıkan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Kütahya Koordinasyon Merkezine ulaşarak erzakları teslim ettiler.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Koordinasyon Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde takip ediyor.