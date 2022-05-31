Emet Ashaboğlu Ortaokulunda yıl sonu etkinlikleri

Kütahya’nın Emet ilçesi Ashaboğlu Ortaokulunun yıl sonu etkinlikleri ve sergi büyük beğeni topladı.

Ashaboğlu Ortaokulu Konferans Salonundaki serginin açılış kurdelesini Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen ve Okul Müdürü Mustafa Tanrıver birlikte kestiler.

Kaymakam Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yıl sonu etkinlik programında öğrenciler tarafından hazırlanan tasarım, görsel sanatlar, robotik kodlama, örgü, el yapımı kukla ve yabancı dil çalışmaları sergisini ziyaret edip öğrencilerin eserleri ile tek tek ilgilenip, onlar ile ayrı ayrı sohbet ettiler. Sergi ziyaretleri sırasında öğretmenler ve öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgiler alan Kaymakam Hasan Çiçek, başarılarından dolayı öğrencileri ve okul idaresini tebrik etti.

Daha sonra okul konferans salonunda öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisi gösterime sunuldu.