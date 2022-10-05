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Emet Anadolu İmam Hatip Lisesinde, “Askıda Meyve" projesi
Emet Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla, “Askıda Meyve" projesi başlatıldığı bildirildi.
KÜTAHYA 05.10.2022, 11:53
Emet Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla, “Askıda Meyve" projesi başlatıldığı bildirildi.
“Askıda Meyve" projesini mandalina ile başlattıklarını söyleyen Okul Müdürü Mehmet Ali Özçelik,” Öğrenci ve öğretmenlerimiz teneffüste birer tane meyve alarak sağlıklı beslenme alışkanlığı için adım atmış oldular. Bu projede emeği geçen başta Meslek Dersleri Öğretmenimiz Vahide H. Fidan olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.