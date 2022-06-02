Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi “Proje Okulu” oldu

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Anadolu İmam Hatip Lisesinin 2022-2023 eğitim, öğretim yılından itibaren sınavla öğrenci alan erkek ve kız öğrenciler için Karma Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi olarak eğitim, öğretime devam edeceğini belirtti.

“Proje Okulu” olan Anadolu İmam Hatip Lisesinin Emet’te eğitimde yeni bir çığır açacağını söyleyen Başkan Doğan,” Emet’imize ilk Proje Lisesi kazandırma da emek ve gayret veren Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Nazif Yılmaz ve ekibine, Milletvekillerimiz İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Okul Müdürü Mehmet Ali Özçelik ile tüm okul çalışanlarına, gönül dostlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ve şükranlarımızı sunarız” dedi.