"Emeklilere yönelik projelerimiz de var"

Türkiye Emekliler Derneği Kütahya Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, derneğe yaptığı destek ve katkılar için teşekkür eden Başkan Bintez, belediye ile uyumlu bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, belediye çalışmalarının ’Toplumun her kesimini kucaklayacak’ şekilde planlandığını ifade ederek, emeklilik yaşamında olan vatandaşlar için de projelerin hayata geçtiğini söyledi. Başkan Işık, emeklilere yönelik projelerin devam edeceğinin altını çizdi.