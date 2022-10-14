26 köy ve 4 mahalle muhtarı; ihtiyaçları, talepleri ve vatandaşların memnuniyetini Vali Ali Çelik’e iletti.

Talep ve ihtiyaçları not alan Vali Çelik, sorunların imkanlar dahilinde çözümünü istedi; ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vatandaşla devlet arasında köprü görevi gören muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Vali Çelik, “Amacımız; muhtarlarımızla iş birliği içerisinde, istişareyle çalışarak köylerimizin ve mahallerimizin sorunlarını en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak. Elimizdeki kaynakları etkin ve verimli kullanarak en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” dedi.