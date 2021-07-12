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Elektrik iletim hizmetine trafo desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde 2 elektrik trafosunun yenilenerek, yatırım maliyeti 14 milyon TL olan 124 megavat gücünde yerli yeni trafo kurulduğu bildirildi.

KÜTAHYA 12.07.2021, 09:34
Elektrik iletim hizmetine trafo desteği
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Kütahya’nın Simav ilçesinde 2 elektrik trafosunun yenilenerek, yatırım maliyeti 14 milyon TL olan 124 megavat gücünde yerli yeni trafo kurulduğu bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) Simav trafo merkezini ziyaret ederek, elektrik hizmetini daha nitelikli hale getirecek olan 2 trafoyu yerinde inceledi.

Kaymakam Halim, “Simav trafo merkezindeki 65 megavat gücündeki 2 trafo yenilendi. 124 megavat gücündeki trafolar yerli üretim. 14 milyon TL tutarındaki bu yatırım ile, elektrik iletim hizmeti daha verimli ve daha güçlü oldu. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
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