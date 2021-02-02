Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere (Darıcı) köyünde, elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Simav’a 24 kilometre uzaklıktaki Yeşildere köyü sakinlerinden Mehmet ve Aynur Akkuş çiftinin 3’üncü çocuğu olan Sergen Akkuş (10) ucu açık kabloyu elektrik prizine takması sonucu elektrik akımına kapıldı. Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akkuş hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazenin Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği bildirildi.