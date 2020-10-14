2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan toplantıya; Belediye Başkan Vekili Salih Özden, DPÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İrfan Terzi, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda; Milli Eğitim Müdürlüğü verileri, kurum ve kuruluşlar iş birliğinde yapılan çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Açılan kurs ve eğitim faaliyetlerinden elde edilen sonuçların ve kişiye olan katkısının takip edilmesi gerektiğini kaydeden Vali Çelik, “Açılan kurs sayısı değil etkisi, sağladığı kazanç önemli. Faaliyetlerin geri dönüşünü almalıyız. Eğitimli ve nitelikli insanlar yetiştirmeyi hedeflemeliyiz. Bunun için de eğitim ve öğretimi birleştirmeliyiz. Özverili bir çalışmayla bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Yüz yüze eğitimde dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Vali Çelik, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’na uygun hareket edilerek okullardaki temizlik tedbirlerinin titizlikle takip edilmesi talimatını verdi.