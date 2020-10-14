"Eğitimli ve nitelikli insanlar yetiştirmeyi hedeflemeliyiz"
"EĞİTİMLİ VE NİTELİKLİ İNSANLAR YETİŞTİRMEYİ HEDEFLEMELİYİZ"
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan toplantıya; Belediye Başkan Vekili Salih Özden, DPÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İrfan Terzi, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Toplantıda; Milli Eğitim Müdürlüğü verileri, kurum ve kuruluşlar iş birliğinde yapılan çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi.
Açılan kurs ve eğitim faaliyetlerinden elde edilen sonuçların ve kişiye olan katkısının takip edilmesi gerektiğini kaydeden Vali Çelik, “Açılan kurs sayısı değil etkisi, sağladığı kazanç önemli. Faaliyetlerin geri dönüşünü almalıyız. Eğitimli ve nitelikli insanlar yetiştirmeyi hedeflemeliyiz. Bunun için de eğitim ve öğretimi birleştirmeliyiz. Özverili bir çalışmayla bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi.
Yüz yüze eğitimde dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Vali Çelik, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’na uygun hareket edilerek okullardaki temizlik tedbirlerinin titizlikle takip edilmesi talimatını verdi.
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:52
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2