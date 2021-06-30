Eğitimini tamamlayan öğrencilere hafızlık ve teşekkür belgeleri verildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde Müftülüğe bağlı Süleyman Serdaroğlu Hafızlık Erkek Kur’an Kursu ve Cevizdere Şehitleri Kız Hafızlık Kur’an Kursu eğitimini başarıyla bitiren öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı imzalı hafızlık ve teşekkür belgeleri verildi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ’’Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi donanımlı olarak yetiştirebilmek için Kaymakamlık olarak eğitime büyük önem ve destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Kendilerine verilen imkanları boşa çıkarmayan, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışarak, azmedip ve sabredip hafızlık payesini alan öğrencilerimiz öyle bir şerefe, öyle bir onura sahip oldular ki, kelimelerle izah edilemez. Hafızlarımız aynı zamanda büyük bir görev ve sorumluluk da üstlendiler. Onlar artık Kur’an bülbülleri olarak vatanına ve milletine hizmet edecekler" diye konuştu.

Hafızların ilçenin manevi sigortaları olduğunu belirten İlçe Müftüsü İsmail Çınar, ’’Öğrencilerimiz Kur’an Kurslarımızda almış oldukları hafızlık eğitiminin yanı sıra ortaokul ve lise eğitimlerini de aksatmadan devam ettirmektedir. Böylelikle hem dini, hem fenni eğitimi birlikte görürken, Kütahya İmam Hatip Liseleri ve ortaokullar arası yapılan yarışmalarda da her yıl farklı alanlarda derece almışlardır. Kısa zaman önce kaybettiğimiz ilçemizde hem fahri hem de resmi olarak üç nesil Kur’an öğreticiliği yapan Zehra Böyüker ve diğer hocalarımızdan devraldığımız bu bayrağı inşallah daha ileriyle taşımanın büyük azmi ve gayreti içerisindeyiz. Öğrencilerimize ve genel anlamda eğitime vermiş olduğunuz değer ve desteklerinizden, hayati önem arz eden tavsiyelerinizden dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedi.