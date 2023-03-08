Eğitimci Yazar Dilek Cesur Gedizlilerle buluştu

Kütahya’nın Gediz İlçesinde sosyal etkinlikler çerçevesinde Eğitimci Yazar Dilek Cesur kadınlarla buluştu.

Gediz Belediyesi, kültür sanat etkinliklerine devam ederken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel Eğitimci Yazar Dilek Cesur’u ağırladı.

Gediz Belediye Kültür Merkezinde kadınlarla bir araya gelen Eğitimci Yazar Dilek Cesur söyleyişi gerçekleştirdi.

Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen programa Gedizli kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Programda, “Sevginin olduğu yerde parada olur başarıda olur’’ diyerek, çocuklara sevgiyle davranılması gerektiğini vurgulayan Eğitimci Yazar Dilek Cesur, “Her çocuk birbirine sevgi ile bakan anne babaya sahip olmak ister. Mutlu bir çocukluk geçirmek için bu çok önemli. Ahir zaman dediğimiz bu dünyada çocuklarımızı ancak onları severek koruyabiliriz. Sevgili anneler ve babalar, yapmanız gereken tek şey bu, sevmek. 3 aylık bebeğinize gösterdiğiniz sevgi, merhamet ve şefkati 6 yaşında ki çocuğunuza da göstermelisiniz. Sizin sevginiz onları her kötülükten koruyacak” dedi.

Gediz Kültür Merkezi‘nde düzenlenen söyleşi, Gedizliler tarafından büyük ilgi gördü. Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve Belediye Meclis Üyesi Gülşen Şener Erkan tarafından konuk Eğitimci Yazar Dilek Cesur’a çiçek ve plaket takdim edildi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ve imza etkinliğinin ardından, program sona erdi.