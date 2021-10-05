Eğitimci İsmail Kartal, düzenlenen törenle anıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, eğitimci merhum İsmail Kartal, düzenlenen törenle anıldı.

Eğitimci İsmail Kartal için Tavşanlı ilçesi Kızılçukur köyünde geniş kapsamlı anma etkinliği düzenlendi.

İlk olarak adını verdikleri İsmail Kartal Halısahası’nın açılışı, emekli Tavşanlı ilçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Kadıoğlu, emekli eğitimci Ali Manak, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Sarıaltın, Kızılçukur Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Niyazi Turgut tarafından kurdele kesimi ile gerçekleşti.

Kızılçukur Köy futbol takımı ile Tavşanlı Linyitspor şöhretler karması karşılaşması gerçekleştirildi.

Daha sonra merhum İsmail Kartal adına Kızılçukur Köyü Düğün salonunda mevlüt okunarak dua edildi. Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Sarıaltın tarafından İsmail Kartal’ın hayatı ve yaptıkları anlatılmasının ardından ikramlar ile program sona erdi.