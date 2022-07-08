2022 Mayıs mutabakatlarına göre, Türkiye genelinde Eğitim-Bir-Sen şubeleri arasında oransal olarak en fazla üyeye sahip olan Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube Türkiye birincisi oldu.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kütahya 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Köse’ye birincilik plaketi takdim etti.

Sakarya’da düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 54. Başkanlar Kuruluna Kütahya 1 No’lu şube damga vurdu.

Eğitimciler Birliği Sendikası kurulduktan kısa süre sonra 8 no’lu kararla kurulan, 30 yıllık tarihinde öncülüğünü koruyan Kütahya Şubesinin oransal olarak üye sayısı bakımından Türkiye 1.si olmasının yoğun ve planlı ekip çalışmalarının neticesi olduğunu söyleyen Şube Başkanı Fatih Köse, “ Gerçekleştirdiğimiz sosyal, kültürel, sportif etkinlikler, akademik organizasyonlar, geleneksel buluşmalar, il divan toplantılarımız, işyeri temsilcilerimizle, eğitim yöneticilerimizle yapmış olduğumuz istişare toplantılarımız, hali hazırda devam eden dil kursu ve benzeri kurslarımız, görevde yükselme, eğitim kurumları yöneticiliği sınavları ile ilgili yüz yüze ve e-kurs faaliyetlerimiz, yıllarca yürüttüğümüz kitap okuma yarışmalarımız, kalıcı, köklü icraatlar, üyelerimizin gönlüne hitap eden sıcak, samimi ve çözüm odaklı bir sendikal duruş, sendikamızın ilimizde etkin olmasını ve teveccüh görmesini sağlamıştır. Dumlupınar Üniversitesi ile yaptığımız, Türkiye çapında örnek alınan ve 2019’dan beri binden fazla arkadaşımızın mezun olduğu lisansüstü eğitim sürecini kapsayan eğitim protokolümüz il çapında çok büyük memnuniyet üretmiştir. Bütün bunların yanında teşkilatın her dem canlılığını koruyan ve bizzat üyelerin özgür iradeleriyle oluşması, üyeler dışında hiç bir vesayeti kabul etmeyen tek ve gerçek sendika oluşu, dünyanın, ülkemizin ve çalışanlarımızın gerçek gündemi üzerine yaptığı araştırma raporları, çözüm önerileri, ilk günden itibaren bir medeniyet mefkuresi ve gelecek inşası üzerine kurguladığı ifade, yaklaşım ve faaliyetlerinin sapmadan aynı istikamet üzere devam etmesi, 28 Şubat sürecinde olduğu gibi yakın tarihte gezi olaylarında, 17- 25 Aralık sürecinde, çukur eylemlerinde, 15 Temmuz’da daima milletin ve ümmetin yanında saf tutması; küçük menfaatler için bir takım sendikalar cuntacılarla iş birliği yaparken, bazıları da bilerek ya da bilmeden terör örgütlerine hizmet ederken sendikamızın en tepeden en uç teşkilat mensubuna kadar dik ve dirayetli duruşu sendikamızı gönüllerde müstesna bir yere taşımıştır” dedi.

“Sağımızda solumuzda faaliyet gösteren diğer sendikalar bunda etkili olmuştur”

“Elbette sağımızda solumuzda faaliyet gösteren diğer sendikaların bunda etkili olmuştur” diyen Başkanı Fatih Köse,” Bir tarafta siyasal vesayete mahkum olmuş yapılar; diğer tarafta terörle irtibatı ve iltisakı sebebiyle ihraç edilen üyelerini fonlayan yapılar; teröre karşı duruşlarıyla duacı olduğumuz Diyarbakır annelerini ziyaret eden üyelerini sözde teşkilat disiplini mazeretiyle ancak bizce görülen yüzüyle PKK ya şirinlik yapmak üzere ihraç eden yapılar, dinimizin ve milli kültürümüzün hiçbir zaman tasvip etmeyeceği lgtb gibi gayri ahlaki bir dayatmanın gönüllü uşağı olan yapılar, davalarına sadakat göstermedikleri için sokağa atıldıktan sonra hürriyet narası atanlar, ağababaları istikamet belirleyemediği için farklı yapıların kullanışlı aparatı haline gelenler, sendikacılık yerine yalan dolanla yelkenlerini doldurmaya çalışanlar ve bütün bunların çalışanlarca bilinmesi bizim farkımızı belirginleştirmiş, itibarımızı ve sendikamıza rağbeti artırmış ve sendikamızın zirvedeki yerini sağlamlaştırmıştır. Ben bu vesileyle, bu kutlu mücadelede desteğini esirgemeyen teşkilatımızın özü üyelerimize, uç beyleri İşyeri temsilcilerimize, Kadın, Genç, Engelli ve Emekli Komisyonlarımıza, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimize, İlçe Temsilcilerimize, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimize, Genel Merkez Yöneticilerimize ve Genel Başkanımız Ali Yalçın’a teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.