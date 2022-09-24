Egeli kadın muhtarları ’Gül Esin Kadın Muhtarlar Akademisi’nde bir araya geldi

Ege bölgesinin kadın muhtarları, Türkiye’nin ilk kadın muhtarının adının verildiği ‘Gül Esin Kadın Muhtarlar Akademisi’ Kütahya’da gerçekleştirildi.

Çok sayıda kadın muhtarın yer aldığı akademide kadına şiddet, çocuk istismarına dikkat çekildi, kadının sosyal hayattaki temsil oranın düşük olduğuna vurgulandı. Etkinlik, İzmir, Aydın, Muğla, Kütahya, Denizli, Manisa ve Afyonkarahisar illerindeki kadın muhtarların katılımı ile Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu’nun ev sahipliğinde düzenlendi.

Ege Kadın Buluşması Platformu Koordinatörü Şengül Baysak, “ Bizler üniversitelerin kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezleri, baroların çocuk ve kadın hakları merkezleri ve yerel yönetimler ile iş birliği yapıyoruz. O kadar ciddi çalışmalar yapıyoruz ki büyük şehir belediyeleri bizimle çalışmak için talepte bulunuyorlar. Şuan burada yaptığımız kadın muhtarlar çalıştayı Türkiye’de bir ilktir. Bu projemiz o kadar çok ilgi gördü ki büyük şehirler kendileri teklifte bulunmaya başladılar. Biz salonlarda eğitimler vermiyor köy köy, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Kadın yönelik şiddet konusunda haklarımızı öğrenmek ve en güçlü duruşu sergilemek için barolar ile işbirliği yapıyoruz. Gönüllü profesör bir psikiyatrimiz var, kadın hakları merkezimizde gönüllü avukatlarımız var. Nereden talep gelirse köy, okul, ilçe nereden talep geliyorsa hiç aralıksız devam ediyoruz. Çocuk istismarı var. Çok üstü kapalı korkunç boyuta olan bir konu, ensest var biliyorsunuz bu da korkunç bir boyutta olan bir konu. Biz gönüllü avukatlar ile büyük salonların yerine gidip en küçük gruplara, 15-20 kişilik gruplar ile en özel konulara konuşa biliyoruz. Bizim özelliğimiz bu amacımız bu” diye konuştu.

"Kütahya’da 4 tane kadın muhtarımız var"

Kadınların yerel yönetimlerde temsilinin artması için cesaretlendirilmesi, teşvik edilmesi ve kadın muhtarların sayısının artırılmasında destek olmak amacında olduklarından bahseden Ege Kadın Buluşmaları Platformu Kütahya Sekreteri Münire Kara, “Ekonomik, sosyal ve yönetim kademelerinde kadınlar güçlü olduğunda toplumda daha sağlık olacaktır. Kadınların yerel yönetimlerde temsilinin artması için cesaretlendirilmesi, teşvik edilmesi ve kadın muhtarların sayısının artırılmasında destek olmak amacındayız. Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin’in isminin verildiği akademimizde özellikle Ege’de en düşük oranda kadın muhtarın olduğu Kütahya’da 4 tane kadın muhtarımız var. Bu kadın muhtarların sayısının artırılması amacı ile muhtarlarımız ile devamlı çalıştay yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.