Edan İlkhan, Tavşanlı’ya gurur yaşattı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden Eda İlkhan, TEKNOFEST 2020 Festivali’nde öğrenci arkadaşları ile derece alarak ilçeye gurur yaşattı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST 2020) Gaziantep’te bu sene üçüncüsü düzenlenen yarışmadan ödül ile dönüldü. Bu görkemli festivalde yarışma ve gösteriler de yapıldı. Festival kapsamında 21 farklı kategoride yapılan yarışmalarda dereceye girenlere 3 bin TL’lik ödül dağıtıldı.

“Mobil Adli Belge İnceleme Cihazı” ile Teknofestte İkincilik ödülü alarak, Tavşanlı’ya da gurur yaşatan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliğinden mezun Eda İlkhan arkdaşları ile elde ettikleri dereceden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliğinden mezun Eda İlkhan, Beyza Nur Çayır, Aleyna Sarıgül’ün “Mobil Adli Belge İnceleme Cihazı” TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında İstanbul Asya bölge ikinciliği kazanan projeleri Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivalinde İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon kategorisinde ikincilik kazanarak aynı zamanda en iyi sunum ödülüne de layık görüldü.

DPÜ Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Beyza Nur Çayır, Aleyna Sarıgül ve Eda İlkhan tarafından Doç.Dr.Sadullah Öztürk danışmanlığında hazırlanan “Mobil Adli Belge İnceleme Cihazı” projesi adli belge içerisinde yapılan sahteciliklerin belirlenmesinde düşük maliyetli bir çözüm sunuyor. Mevcut durumda, adli belge içerisinde yapılan herhangi bir sahtecilik, laboratuvar ortamında yalnızca uzman kişiler tarafından kullanılabilen, yüksek maliyete sahip cihazlarla uzun bir süreçte belirlenebiliyor. Belge incelemelerinin daha kısa sürede yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan Mobil Adli Belge İnceleme Cihazı projesiyle ise belgede yapılan değişiklikleri tespit edebilecek düşük maliyetli ve prototip geniş spektrum aralığına sahip, anlık görüntü alınmasını sağlayan portatif bir cihaz geliştirdiler.

Beyza Nur Çayır, Aleyna Sarıgül ve Eda İlkhan’ın birlikte hazırladıkları TÜBİTAK ve TEKNOFEST destekli proje, düşük maliyetle maksimum faydayı benimseyen bir cihazın üretilmesini hedefliyor.