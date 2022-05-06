Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Ebelik Bölümü tarafından “Cumhuriyet’ten Bugüne 100 Yıllık İlerleme” çerçevesinde ebeliğin tarihsel süreci ele alındı.

Programın açılış konuşmasını yapan KSBÜ Ebelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Durmaz, ebelik mesleğinin öneminden bahsederek, bugünkü etkinlikte tarihsel sürecin ele alınacağı bilgisini paylaştı.

SBF Dekanı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet’ten bu yana 100 yıllık ilerleme teması ile düzenlenen bu etkinlik dünyanın ve kutsal mesleklerinden birisi olan ebelik mesleğinin Cumhuriyet dönemindeki gelişmesini ortaya koyması açısından çok anlamlı bir etkinliktir. Ebe sadece doğum eylemini gerçekleştiren sağlık personeli değildir. Bunun yanında ana-çocuk sağlığı, doğum öncesi ve doğum sonrası anne ve bebek bakım hizmeti, anne ve bebekle ilgili koruyucu tedbirlerin ve tıbbi önlemlerin alınması, gerekli hallerde ilk yardım ve acil önlemlerin alınması gibi hizmetleri kapsar. Güçlü, bilinçli, özgüveni yüksek hayat kurtaran ebeler yetiştirmek için KSBÜ olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.