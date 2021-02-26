Durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde durdurulan araçta ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi.

Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde yapılan denetimler esnasında H.H.’nin kullandığı otomobil durduruldu. Ekipler tarafından yapılan aramada araç içerisinde ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheli H.H. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.