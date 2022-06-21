Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Netflix’te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan başka meziyeti olmayan söz komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Küfür etmenin neresine güleceğiz?"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bazı diziler, gösterişe ve mübalağaya yaslanmış magazin programları, karamsarlık servis eden haberler hepimizi ve herkesi rahatsız etmektedir. Sabahın en erken saatlerinden gecenin en geç vakitlerine kadar kavgadan,
Durdurulan araçta uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi
Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta 1,02 gram bonzai ve kesici alet ele geçirildi.
KÜTAHYA 21.06.2022, 11:06
Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta 1,02 gram bonzai ve kesici alet ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Servi Mahallesinde durdurulan M.S.Ç. (39) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, T.Z.(39) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 1,02 gram bonzai ve kesici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.