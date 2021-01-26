Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Başkanı İsmail Tosun, MÜSİAD’ın Hayrat Yardım Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği “Dünya Kur’an Okuyor” kampanyasının tüm Türkiye’de büyüyerek devam ettiğini belirtti.

MÜSİAD Kütahya Başkanı İsmail Tosun, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cenab-ı Allah’ın biz Müslümanlara indirdiği son kitap Kur’an-ı Kerim birçok fakir Afrika ve diğer Müslüman ülkelerde maalesef yeterince yok ve Müslümanlar bulmakta zorluk çekiyor. Afrika ve Asya ülkelerinde 20. yüzyılın başında yaklaşık olarak 30 milyon olan Hristiyan nüfus şimdi 700 milyonlara ulaşmıştır. Bu sayının artmasının sebeplerinin başında bu bölgelerde misyoner faaliyetlerinin artması ve Müslümanların bu bölgelerdeki Müslüman kardeşleri ile irtibatlarını koparması gelmektedir. Bu bölgelerdeki Müslümanlar hayatları boyunca Kur’an’ı görmüyorlar ve sadece cami ve mescitlerde bulunan birkaç Kur’an’ı görebiliyorlar. Dünya Müslümanlarının inandıkları son kitap Kur’an-ı Kerim’e kavuşabilmeleri için MÜSİAD olarak Hayrat Yardım Derneği ile Dünya Kur’an Okuyor kampanyası başlatmıştır. Allah’ın kelamının tüm dünyada her Müslüman’a ulaştırmak için Hayrat Yardım Derneğinin MÜSİAD ile birlikte başlattığı kampanya büyüyerek devam ediyor. Bu kampanyada amaç 1 milyon Kur’an-ı Kerim’in Müslüman kardeşlerimizle buluşturmak. Kütahyalı hemşerilerimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Ben bu kampanyaya 100 adet Kur’an-ı Kerim, 100 adet Elifba ile katılıyorum” diye konuştu.